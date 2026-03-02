Франция готова помочь дружественным странам на Ближнем Востоке, пострадавшим вследствие ударов Ирана. Париж готов участвовать в их защите.

Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

"Франция выражает свою полную поддержку и солидарность дружественным странам, которые были целенаправленно атакованы ракетами и беспилотниками КСИР и втянуты в войну, которую они не выбирали. Франция готова в соответствии с соглашениями, заключенными с ее партнерами, и принципами коллективной самообороны, предусмотренными международным правом, участвовать в их защите", - сказал Барро.

При этом он считает, что продолжение боевых действий США, Израиля и Ирана без четких целей грозит ввергнуть весь ближневосточный регион в длительный период нестабильности.

"Бесконечное продолжение военных операций без четкой цели чревато риском возникновения цепной реакции, которая ввергнет Иран и весь регион в длительный период нестабильности с весьма неопределенным исходом и нанесет ущерб нашим интересам", - отметил министр.

Кроме того, он добавил, что США и Израиль должны были обсудить свои планы о военной операции против Ирана на международных площадках, в том числе в ООН.

"Одностороннее решение Израиля и США о вмешательстве заслуживало обсуждения в коллективных органах, предусмотренных для этой цели. Таким образом, каждый мог бы взять на себя свою долю ответственности, поскольку только после обсуждения в Совете Безопасности применение силы может приобрести необходимую легитимность", - заявил министр.

Напомним, вчера Великобритания, Франция и Германия пригрозили Ирану военным ответом на удары по сопредельным странам Ближнего Востока. Французский авианосец "Шарль де Голль" уже отправился в Средиземное море.

"Страна" анализировала в отдельном материале, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы. А также в целом возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном.