Президент США Дональд Трамп записал новое обращение по поводу войны в Иране.

Кадры выступления главы Белого дома распространили СМИ.

Трамп сообщил, что были поражены сотни целей, включая объекты Корпуса стражей исламской революции и системы ПВО. Также, по его словам, выведены из строя девять кораблей и военно-морской объект.

Президент США заявил о смерти бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Он назвал его "отвратительным и гнусным человеком" и утверждал, что военное командование Ирана "исчезло", а многие представители силовых структур якобы хотят сдаться и "просят иммунитет".

"Боевые действия в настоящее время продолжаются в полном объеме и будут продолжаться до тех пор, пока все наши цели не будут достигнуты", - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что у США "очень серьезные цели" и допустил, что конфликт может привести к новым потерям.

По его словам, Вашингтон не допустит, чтобы Иран обладал ракетами дальнего действия и ядерным оружием, заявив, что "мы не позволим этому случиться ни с нами, ни с другими".

Напомним, ранее Трамп сообщил, что Тегеран предложил возобновить мирные переговоры, и он согласился на контакт.

Мы разбирались в отдельном материале, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы Хаменеи.