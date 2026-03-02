Объединённые Арабские Эмираты и Катар в частном порядке призывают союзников помочь убедить президента США Дональда Трампа в ближайшее время остановить военные действия против Ирана и добиться быстрого дипломатического урегулирования, сообщает американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам анонимных собеседников, обе эти страны пытаются избежать распространения войны на весь Ближний Восток и роста цен на энергоносители.

"Страны стремятся создать широкую коалицию для быстрого и дипломатического прекращения конфликта, заявили люди, чтобы предотвратить региональную эскалацию и длительный шок цен на энергоносители", – пишет издание.

Согласно оценке Катара, опубликованной Bloomberg News, если судоходные маршруты в регионе останутся серьёзно нарушенными к середине этой недели, следует ожидать ещё более значительного роста цены на природный газ, чем её резкий всплеск сегодня.

Напомним, Катар закрыл добычу сжиженного природного газа на крупнейшем в мире экспортном объекте после того, как он стал мишенью для атаки иранских беспилотников, в результате чего европейские цены на голубое топливо выросли более чем на 50%.

Ранее "Страна" писала о ставке Иран на страны Персидского залива, которые призовут США прекратить войну. Но не факт, что американцы прислушаются к этим призывам.

Напомним, Трамп сказал, что Иран предлагает США возобновить переговоры и допускает паузу в боевых действиях.