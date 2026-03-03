США прекратят всю торговлю с Испанией после отказа Мадрида в доступе американцам к военным базам для войны с Ираном.

Об этом заявил президент Дональд Трамп в ходе интервью прессе в Белом доме.

"Испания была ужасной страной, я приказал прекратить все отношения с Испанией", – сказал американский президент.

При этом Трамп добавил, что США продолжат при необходимости использовать военные базы в Испании в операции против Ирана, не дожидаясь разрешения Мадрида.

Правительство Испании отреагировало на угрозу Трампа прекратить торговлю с этой страной, передаёт местное издание El Pais.

"Испания выполняет свои обязательства… Она является надёжным торговым партнёром для 195 стран мира, включая США, с которыми мы поддерживаем исторические и взаимовыгодные торговые отношения. Если Белый дом желает пересмотреть эти отношения, он должен сделать это, уважая автономию частных компаний, международное право и двусторонние соглашения между Европейским союзом и США", – говорится в заявлении Мадрида.

Напомним, Испания осудила военную операцию против Ирана и запретила США использовать для неё свои базы.

Ранее премьер Испании критиковал требования США увеличить расходы на оборону.