Премьер-министр Испании Педро Санчес раскритиковал требования США об увеличении расходов на оборону.

Заявление прозвучало в ходе выступления на Мюнхенской конференции.

По мнению Санчеса, увеличение военных расходов лишь повысит зависимость Мадрида от американской промышленности, и будет неэффективной тратой средств.

"Мы не согласны с увеличением расходов на оборону до 5% в рамках НАТО. Мы должны больше сосредоточится на мощностях и на денежных вкладах. Испания в два раза увеличила участие военнослужащих в международных миссиях и экспедиционных силах. Если мы соглашаемся на 5%, то мы тогда ещё больше зависим от американской промышленности. Мы должны сосредоточиться не на затратах, а на том, насколько эффективно мы используем средства", – заявил Санчес.

Кроме того, глава испанского правительства высказался наперекор британскому премьеру Киру Стармеру и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, раскритиковав их идею расширения европейских ядерных арсеналов.

"Наши предшественники понимали, что риски ядерного сдерживания намного перевешивают его преимущества. Система, требующая абсолютного исключения ошибок и постоянных корректировок для предотвращения полного уничтожения, не гарантирует мира, а остается рискованной игрой", – сказал Санчес.

"Европа должна укреплять свои оборонные возможности для защиты нашей свободы и образа жизни и обеспечения безопасности наших партнёров. Но давайте начистоту: ядерное перевооружение – это не тот путь", – добавил премьер Испании на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, Испания отказалась участвовать в Совете мира, учреждённого президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Мадрид предложил создать "коалицию желающих" для Европы.