Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения пошлин против Испании за отказ нарастить расходы на оборону до 5%.

Об этом глава Белого дома сказал во время общения с прессой.



Трамп объяснил, что Испания получает защиту НАТО, но поступает плохо по отношению к Альянсу.

"Я крайне недоволен Испанией... Это единственная страна НАТО, не поднявшая расходы до 5%. Я думал даже о введении торгового наказания через пошлины и, возможно, сделаю это. Это невероятно неуважительно по отношению к Альянсу", - заявил президент США.

Ранее Трамп высказал мнение, что Испанию, "откровенно говоря, возможно, надо вышвырнуть из НАТО" за низкий уровень военных расходов.

Напомним, западная пресса писала, что Испания и другие страны считают, что целью должен быть не фиксированный процент расходов на оборону, а выполнение установленных задач и возможностей. Они предлагают тратить 3,5% на чисто военные нужды и 1,5% на вопросы, связанные с кибербезопасностью, инфраструктурой и т.д.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.