Президент США Дональд Трамп, пообещавший урегулировать конфликт Украины и России, заявил, что Киев и Москва скоро сядут за стол переговоров.

Об этом глава Белого дома сказал во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Это ужасная война. Она хуже, чем все со Второй мировой войны. Вы смотрите на людей, которых убивают. Это Россия и Украина. Я думаю, мы это тоже сделаем. Много причин для них это сделать. И я думаю, они скоро придут к столу переговоров", – заявил президент США.

Кроме того, Трамп высказал мнение, что Испанию, "откровенно говоря, возможно, надо вышвырнуть из НАТО" за низкий уровень военных расходов.

Ранее Трамп объяснил, почему хочет заключить мирную сделку без прекращения огня в Украине.

Также президент США говорил, что диалог Путина и Зеленского придется вести ему, потому что они ненавидят друг друга.

Между тем война в Украине идет 1324-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями четверга, 9 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

