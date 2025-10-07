Президент Владимир Путин вновь заявляет, что РФ должна достигнуть всех целей войны в Украине.

Об этом президент РФ сообщил на совещании с руководством Министерства обороны и Генштаба ВС РФ.

Он также утверждает, что, украинские войска, "несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения" и "в настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными силами Российской Федерации".

При этом он поручил "обеспечить безопасность энергообъектов", которые подвергаются атакам ВСУ на территории РФ.

"Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения. И на этом фоне киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары в глубь российской территории по абсолютно мирным объектам. Это ему не поможет. А наша задача — обеспечить безопасность граждан России, безопасность стратегических объектов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе и энергетической", - заявил глава Кремля.

Начальник Генштаба армии РФ Валерий Герасимов на совещании с Путиным заявил об "уничтожении окруженной группировки ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища" (к югу от Константиновки) и о "завершающем этапе разгрома ВСУ в южных кварталах Купянска" (Украина всего этого не подтверждала), а также о продвижении на всех остальных направлениях.

Напомним, СМИ сообщают, что Путин планирует завершить войну в Украине только в следующем году.



Ранее секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что Украина и Россия пока ведут только переговоры о гуманитарных вопросах, но не о завершении войны.