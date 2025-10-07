Российский лидер Владимир Путин хочет завершить войну в Украине только в следующем году.

Об этом говорится в авторской колонке обозревателя газеты "Московский комсомолец" ("МК") Михаила Ростовского.

Колонка озаглавлена "Путин в поисках мира: как хозяин Кремля планирует завершать СВО". Она начинается со слов о том, что воли главы Белого дома Дональда Трампа и российского президента "оказалось недостаточно, чтобы преодолеть "завал" накопившихся обстоятельств" для завершения войны в Украине.

"И вот мой новый прогноз: следующий год ВВП потратит на то, чтобы снести этот завал, сделать обстоятельства благоприятными для России и её видения завершения украинского конфликта", – считает Ростовский.

Далее автор статьи пишет со ссылкой на "осведомленный источник", что именно Путин был инициатором российского-американского саммита на Аляске. Вашингтон, как говорится в публикации, предлагал провести встречу в ОАЭ и Шотландии.

Во время предшествовавшей саммиту встречи со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом Путин "согласился с большей частью его мирного плана".

"А непосредственно на Аляске хозяин Кремля дал свое согласие на тот аспект плана Уиткоффа, который ранее вызывал у него сомнение", – добавил Ростовский, не уточнив, что имеет в виду.

При этом Путин "потребовал вывода украинских войск из Донбасса", уточнил обозреватель "МК".

Трамп, по словам Ростовского, обещал подумать и дать ответ позднее. Однако этого не произошло, что стало "знаком несогласия", говорится в колонке. Причиной несогласия Ростовский назвал "патрон-клиентские отношения Америки с ее младшими политическими партнерами".

"Украина является одним из наиболее слабых клиентов всей патрон-клиентской сети. Но Вашингтон не может оставить её без потери своего статуса и уважения со стороны клиентелы. Трамп не хочет и не может этого сделать, исходя из одной только своей доброй воли.

Однако Трамп пойдет на приемлемые для России условия и "те самые предлагаемые Москвой "глубокие структурированные переговоры", когда у "него не будет другого выбора или когда этот "другой выбор" будет означать издержки, которые в Вашингтоне сочтут неприемлемо тяжелыми", - пишет автор.

Он считает, что позиция Трампа изменится, если "фронт будет прорван".

Подводя итог, Ростовский пишет, что "стратегия Кремля в октябре 2025 года" подразумевает, что "поиски мира" требуют не только готовности договариваться, но и "убедительных успехов в сфере силовой составляющей мировой политики".

"В течение следующего года Владимир Путин намерен их достичь", – считает Ростовский.

Ранее Путин заявил, что если бы Дональд Трамп был у власти, войны в Украине можно было избежать, и что войны не было бы, не приблизься НАТО к границам России.

Напомним, в середине сентября секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что Украина и Россия пока ведут только переговоры о гуманитарных вопросах, но не о завершении войны.