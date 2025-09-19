Представители Украины и России пока не ведут переговоры о завершении войны, а только о гуманитарных вопросах.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров в интервью CNN.

"Пока продолжаем гуманитарную часть, где мы освобождаем военнопленных", - ответил секретарь СНБО на вопрос, ведутся ли переговоры об окончании войны.

Он добавил, что Киев ждет, когда состоятся трехсторонние и двусторонние встречи президентов Владимира Зеленского с Владимиром Путиным - прямые и при посредничестве главы Белого дома Дональда Трампа.

Также Умеров спрогнозировал, что РФ до конца года масштабирует удары по Украине и увеличит до тысячи количество атак в день.

"Нам нужно больше ПВО, нам нужно финансирование дронов-перехватчиков. Россия пытается увеличить количество атак - до 1000 в день. Поэтому до конца года, я думаю, они их расширят, и это свидетельствует о том, что Россия не имеет серьезного намерения завершить эту войну", - заявил Умеров.

Напомним, Зеленский в недавнем интервью сказал, что готов встретиться с президентом США и лидером РФ Путиным без каких-либо условий.



Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Украина отклонила предложения, которые спецпредставитель США Стивен Уиткофф передал Киеву после встречи президентов Трампа и Путина на Аляске.