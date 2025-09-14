Австрия готова стать площадкой для мирных переговоров России и Украины.

Об этом заявила в интервью агентству Bloomberg глава МИД Австрии Беата Майнл-Райзингер.

По ее словам, Вена должна усилить свой вес в мировой дипломатии и стать центром разрешения конфликтов, при этом сохраняя нейтралитет.

"Мы не являемся членом НАТО, и я не поддерживаю вступление в НАТО", - заявила Майнл-Райзингер.

"Нам следует говорить об адаптации нашей стратегии безопасности к новым реалиям, а не о том, чтобы злоупотреблять термином "нейтралитет" для прикрытия или для явно пророссийских интересов", - добавила она.

По словам Майнл-Райзингер, в этом статусе есть свои преимущества - он предполагает поиск дипломатических решений.

"В том, чтобы не быть членом НАТО, есть свои преимущества. Это определённое понимание того, что всегда нужно придерживаться диалога", - добавила глава австрийского МИД.

Майнл-Райзингер также заявила, что будет вести кампанию с целью получения Австрии места в Совете безопасности ООН.

Ранее мы писали, что власти Беларуси выразили готовность организовать встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, подчеркнув, что Минск не навязывает себя в качестве посредника, но готов провести переговоры на высшем уровне "ради мира в братской республике".

Напомним, ранее папа римский предлагал рассмотреть Ватикан в качестве площадки для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией.