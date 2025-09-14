Австрия готова принять мирные переговоры Украины и России
Австрия готова стать площадкой для мирных переговоров России и Украины.
Об этом заявила в интервью агентству Bloomberg глава МИД Австрии Беата Майнл-Райзингер.
По ее словам, Вена должна усилить свой вес в мировой дипломатии и стать центром разрешения конфликтов, при этом сохраняя нейтралитет.
"Мы не являемся членом НАТО, и я не поддерживаю вступление в НАТО", - заявила Майнл-Райзингер.
"Нам следует говорить об адаптации нашей стратегии безопасности к новым реалиям, а не о том, чтобы злоупотреблять термином "нейтралитет" для прикрытия или для явно пророссийских интересов", - добавила она.
По словам Майнл-Райзингер, в этом статусе есть свои преимущества - он предполагает поиск дипломатических решений.
"В том, чтобы не быть членом НАТО, есть свои преимущества. Это определённое понимание того, что всегда нужно придерживаться диалога", - добавила глава австрийского МИД.
Майнл-Райзингер также заявила, что будет вести кампанию с целью получения Австрии места в Совете безопасности ООН.
Ранее мы писали, что власти Беларуси выразили готовность организовать встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, подчеркнув, что Минск не навязывает себя в качестве посредника, но готов провести переговоры на высшем уровне "ради мира в братской республике".
Напомним, ранее папа римский предлагал рассмотреть Ватикан в качестве площадки для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией.