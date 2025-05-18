Президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым папой римским Львом XIV в Ватикане.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.

По словам Зеленского, авторитет и голос Святого Престола могут сыграть немаловажную роль в завершении этой войны.

"Спасибо Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате для реальных результатов. Спасибо за поддержку Украины и за четкий голос в защиту справедливого и продолжительного мира", - написал президент Украины.

Он также отметил, что для миллионов людей в мире понтифик является символом надежды на мир, поблагодарив Его Святейшество за аудиенцию.

Напомним, сегодня, 18 мая, на площади святого Петра в Ватикане прошла интронизация нового папы римского Льва XIV, куда также был приглашен Зеленский.

Ранее мы писали, что папа римский Лев XIV предлагал Ватикан как место переговоров Украины и России.

14 мая Владимир Зеленский провел первые переговоры с новым папой римским Львом XIV и пригласил его в Украину.