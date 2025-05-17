Президент Украины Владимир Зеленский посетит интронизацию нового папы римского Льва XIV, что пройдёт завтра, 17 мая, в Риме.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Вместе с президентом в делегацию входят первая леди Украины Елена Зеленская, глава Офиса президента Андрей Ермак, а также глава МИД Андрей Сибига.

Со стороны Соединённых Штатов на церемонию приедут вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

В Офисе президента сообщили, что Зеленский уже прибыл в Рим и провел первую встречу с премьер-министром Канады Марком Карни, в ходе которой "обсудили полное и безусловное прекращение огня, давление на Россию, продолжение поддержки Украины и председательство Канады в G7".

Напомним, папа римский Лев XIV предлагает Ватикан как место переговоров Украины и России.

После того как глава РФ Владимир Путин не явился на мирные переговоры в Турции, которые он сам и предложил, Ватикан назвал результат встречи "трагическим".

Ранее у папы римского ответили на приглашение Зеленского приехать в Украину.

В статье издания La Repubblica говорилось о том, что ответ Льва XIV покажет, отличается ли его позиция от предшественника: Франциск так и не посетил Украину, поскольку хотел заехать сразу и в Россию.