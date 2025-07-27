Австрия рассматривает возможность присоединится к Североатлантическому альянсу и отказ от нейтралитета из-за России.

Об этом заявила глава МИД страны Беате Майнль-Райзингер в интервью изданию Die Welt.

"Ясно, что один лишь нейтралитет нас не защитит. На фоне всё более неопределённой ситуации с глобальной безопасностью и всё более агрессивной России Австрию защищают инвестиции в наши оборонные возможности, а также в партнёрские отношения", - сказал дипломат.

Майнль считает, что дискуссия об этом может быть "весьма плодотворной", даже несмотря на то, что на данный момент в парламенте или среди населения нет большинства за членство в НАТО.



Австрия провозгласила нейтралитет после Второй мировой войны в 1955 году, когда оттуда вывели войска союзников, в том числе СССР. Тогда Вена восстановила независимость государства, а положение о "постоянном нейтралитете" закрепили в конституции.

В настоящее время Австрия не входит в НАТО, но сотрудничает с альянсом, например, в рамках программы "Партнерство во имя мира".

Ранее лидер ультраправых Австрии раскритиковал визит в страну президента Украины Владимира Зеленского, назвав это "нарушением нейтралитета".