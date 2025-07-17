Организация Североатлантического договора (НАТО) разработала план быстрого уничтожения Калининградской области РФ в случае военной угрозы со стороны России.

Об этом заявил командующий сухопутными силами США в Европе и Африке Кристофер Донахью в интервью изданию Defense News.

По его словам, область, зажатая между Литвой и Польшей - это "мишень, которую можно уничтожить в кратчайшие сроки".

"Наши силы и союзники могут стереть ее с лица земли быстрее, чем когда-либо прежде", - сказал Донахью.

Ранее у президента Франции Эмманюэля Макрона заявили, что Европа должна строить свою оборону, исходя из допущения, что Россия нападёт на страны НАТО в течение ближайших трех-пяти лет.

Вероятность нападения России на Европу мы разбирали в отдельном материале.

Между тем война в Украине идет 1240-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Накануне украинский военный телеграм-канал Deep State сообщил, что армия РФ продвинулась на трех участках около границы Днепропетровской области. Россияне сделали резкий рывок по трассе на Искру, а также заняли позиции к западу от Федоровки. Также российские войска расширили свой плацдарм в районе Мелового Харьковской области.

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