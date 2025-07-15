Европа должна строить свою оборону, исходя из допущения, что Россия нападёт на страны НАТО в течение ближайших трех-пяти лет.

Как передает RFI, об этом говорится в докладе Национальный стратегический обзор Франции, написанном по заказу президента страны Эмманюэля Макрона.

"Гипотеза новой российской агрессии против Европы в течение ближайших трех-пяти лет является центральной с точки зрения интересов обороны и безопасности европейского континента. Возможны новые наступательные действия против Украины, а также вблизи Европы - например, в Молдове, на Балканах или даже против государств - членов НАТО - с целью проверить сплоченность Альянса. Наивысший риск представляет собой ситуация, при которой подобная агрессия будет совпадать с масштабной операцией в другом регионе мира, что отвлечет американские силы", - указано в обзоре.

В связи с этим поддержка Украины для европейцев в документе называется задачей первостепенной важности, а исход этой войны, по мнению авторов, "имеет ключевое значение для Европы", от которого "зависит ее будущее в сфере безопасности". Документ заявляет о "необратимом пути" Украины к будущему вступлению в НАТО.

Между тем не все европейские страны поддерживают вступление Украины в НАТО, в том числе Венгрия.

Вероятность нападения России на Европу мы разбирали в отдельной статье.