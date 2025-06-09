Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Россия слишком слаба, чтобы напасть на Европу.

Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу LCI.

"Россияне слишком слабы для этого, они даже не могут победить Украину, поэтому они не смогут реально атаковать НАТО", - заявил премьер Венгрии.

При этом он уверен, что "ни европейцы, ни украинцы не смогут договориться с россиянами", а значит, "необходимо соглашение между россиянами и американцами", в рамках которого Украине откажут в членстве в ЕС и НАТО, потому что это приведет к расширению войны.

Орбан добавил, что РФ "понимает только язык силы, поэтому Европа тоже должна быть сильной".

По его мысли, необходимо стратегическое соглашение с Россией, а антироссийские санкции негативно отражаются на Европе, ослабляя ее.

На вопрос журналиста, готов ли Будапешт принять президента РФ Владимира Путина так же, как премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, против которого действует ордер МУС на арест, Орбан ответил, что если глава Кремля приедет в Венгрию, "он будет принят как подобает".

Прошлым летом Джей Ди Вэнс говорил, что у Путина нет достаточного объёма ресурсов для нападения на НАТО.

Однако заявления о высокой вероятности такого нападения появляются очень часто. Мы разбирались, насколько реальна такая угроза.