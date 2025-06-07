Лидер австрийской ультраправой "Партии свободы" (FPÖ) Герберт Кикль резко раскритиковал планируемый визит в страну президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет местный политический журнал Unzensuriert.

Так, по словам Кикля, приглашение Зеленского является нарушением австрийского нейтралитета.

"Это безответственно, особенно сейчас, когда многие стороны пытаются договориться о мире, давать президенту страны, находящейся в состоянии войны, сцену", – сказал глава австрийских крайне правых.

По его мнению, визит Зеленского может сделать Австрию "возможной мишенью" в случае эскалации боевых действий на территорию Европы – Кикль обвинил правительство в том, что оно делает страну "политической марионеткой" иностранных интересов.

"Будучи нейтральным государством, Австрия должна взять на себя роль посредника, а не занимать чью-либо сторону", – подчеркнул Кикль.

Глава FPÖ также раскритиковал финансовые затраты на визит украинского лидера, заявляя, что подобные расходы неуместны на фоне экономических трудностей и инфляции в стране.

Напомним, в сентябре прошлого года партия FPÖ одержала победу на парламентских выборах в Австрии. Эта политсила выступает против антироссийских санкций и поставок оружия Украине.

Ранее полковник Генштаба Австрии Маркус Райснер заявил, что "Украина оказалась в западне войны на истощение".

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