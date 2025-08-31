Марьяна Безуглая призвала украинцев готовиться к блэкауту и тяжёлой зиме
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая призвала украинцев готовиться к отключениям электричества и тяжёлой зиме.
Об этом нардеп написала у себя в телеграм-канале, сфотографировавшись на грунтовой дороге у края зелёного поля.
"Сегодня последний день лета 2025. Готовьтесь к блэкауту и тяжёлой зиме", – подписала снимок Безуглая..
Подробностей своего прогноза народный депутат не привела.
Ранее Безуглая назвала ложью опровержение Генштаба о захвате россиянами двух посёлков под Днепром.
"Генштаб – лжецы", – написала парламентарий в телеграм-канале.
Напомним, волонтёр Мария Берлинская предупредила, что этой зимой армия РФ может снова оказаться под Киевом.
