Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая призвала украинцев готовиться к отключениям электричества и тяжёлой зиме.

Об этом нардеп написала у себя в телеграм-канале, сфотографировавшись на грунтовой дороге у края зелёного поля.

"Сегодня последний день лета 2025. Готовьтесь к блэкауту и тяжёлой зиме", – подписала снимок Безуглая..

Подробностей своего прогноза народный депутат не привела.

Ранее Безуглая назвала ложью опровержение Генштаба о захвате россиянами двух посёлков под Днепром.

"Генштаб – лжецы", – написала парламентарий в телеграм-канале.

Напомним, волонтёр Мария Берлинская предупредила, что этой зимой армия РФ может снова оказаться под Киевом.

Война в Украине продолжается 1285-й день. Последние новости с ключевыми событиями 31 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.