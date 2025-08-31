В воскресенье, 31 августа, в Украине идет 1285-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

11.51 Россияне продвинулись к югу от Малиевки в Днепропетровской области, а также в Заречном на Лиманском направлении.

Об этом сообщает военный паблик Deep State.

11.41 В Нежине беспилотник попал в одно из предприятий критической инфраструктуры.

В результате город остался без воды и электричества, сообщил СМИ мэр Александр Кодола.

Напомним, сегодня удары по энергетике были и в Одесской области. Там были атакованы четыре объекта ДТЭК.

10.57 Под Одессой тонет сухогруз, который напоролся на морскую мину, сообщают местные паблики.

На кадрах заметно, что судно сильно накренилось и ушло кормой в воду.

9.42 В Одесской области ночью были атакованы четыре энергетических объекта ДТЭК.

Компания заявила, что как только специалисты получат разрешение от военных и спасателей, они начнут обследование оборудования и аварийно-восстановительные работы.

Напомним, вчера вечером были прилёты по подстанции в Черноморске.

9.09 В Киеве вчера вечером произошел инцидент с полицией, ТЦК и беременной девушкой.

Полицейские проверяли документы у мужчины, который оказался в розыске. На место также вызвали сотрудников военкомата.

Как пишут паблики, мужчина попытался убежать, его силой задержали. Беременная девушка этого мужчины пыталась вмешаться, после чего к ней также применили силу.

7.31 Ночью взрывы звучали в предместьях Днепра. Также был прилёт дрона по Синельниково (на видео).

7.28 Кадры пожара после прилётов по Черноморску.

Местные паблики пишут, что был атакован порт и питающая его подстанция. Власти это подтверждают.

На фото видно масштабное задымление. В Черноморске около 30 тысяч домохозяйств остались без света.

7.23 Путин прибыл с длительным визитом в Китай.

Там сегодня начинается саммит ШОС, а 3 сентября пройдет парад в честь победы над Японией во Второй мировой войне.