В воскресенье, 31 августа, в Украине идет 1285-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости
11.51 Россияне продвинулись к югу от Малиевки в Днепропетровской области, а также в Заречном на Лиманском направлении.
Об этом сообщает военный паблик Deep State.
11.41 В Нежине беспилотник попал в одно из предприятий критической инфраструктуры.
В результате город остался без воды и электричества, сообщил СМИ мэр Александр Кодола.
Напомним, сегодня удары по энергетике были и в Одесской области. Там были атакованы четыре объекта ДТЭК.
10.57 Под Одессой тонет сухогруз, который напоролся на морскую мину, сообщают местные паблики.
На кадрах заметно, что судно сильно накренилось и ушло кормой в воду.
9.42 В Одесской области ночью были атакованы четыре энергетических объекта ДТЭК.
Компания заявила, что как только специалисты получат разрешение от военных и спасателей, они начнут обследование оборудования и аварийно-восстановительные работы.
Напомним, вчера вечером были прилёты по подстанции в Черноморске.
9.09 В Киеве вчера вечером произошел инцидент с полицией, ТЦК и беременной девушкой.
Полицейские проверяли документы у мужчины, который оказался в розыске. На место также вызвали сотрудников военкомата.
Как пишут паблики, мужчина попытался убежать, его силой задержали. Беременная девушка этого мужчины пыталась вмешаться, после чего к ней также применили силу.
7.31 Ночью взрывы звучали в предместьях Днепра. Также был прилёт дрона по Синельниково (на видео).
7.28 Кадры пожара после прилётов по Черноморску.
Местные паблики пишут, что был атакован порт и питающая его подстанция. Власти это подтверждают.
На фото видно масштабное задымление. В Черноморске около 30 тысяч домохозяйств остались без света.
7.23 Путин прибыл с длительным визитом в Китай.
Там сегодня начинается саммит ШОС, а 3 сентября пройдет парад в честь победы над Японией во Второй мировой войне.