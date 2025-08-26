Народный депутат Марьяна Безуглая прокомментировала новое опровержение Вооруженных сил Украины относительно того, что армия РФ не захватила два населенных пункта в Днепропетровской области, назвав Генеральный штаб "лжецами".

Соответствующее сообщение нардеп опубликовала в своем телеграм-канале.

"Генштаб - лжецы", - написала Безуглая.

Ранее военный паблик Deep State сообщал о захвате Россией сел Запорожское и Новогеоргиевка. Однако в ВСУ опровергли потерю этих населенных пунктов.

"Силы обороны Украины остановили продвижение российских захватчиков и продолжают контролировать село Запорожское, несмотря на все усилия врага, пытающегося захватить этот населенный пункт. Также продолжаются активные боевые действия в районе села Новогеоргиевка, где наши воины наносят противнику значительные потери. Информация об оккупации россиянами обоих этих населенных пунктов не соответствует действительности", - заявили в группировке "Днепр".

Ранее Безуглая обвинила Генштаб во лжи после его заявления о зачистке села на Сумщине, где не было россиян.

Напомним, недавно регламентный комитет Верховной Рады рекомендовал отстранить Марьяну Безуглую от заседаний парламента за антисоциальное поведение и нарушение регламента.