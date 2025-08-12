Генеральный штаб ВСУ во вчерашней вечерней сводке заявил о зачистке населенных пунктов Степное и Новоконстантиновка (бывшее Первое Мая) в Сумской области, что на границе с РФ.

Сводка опубликована в Фейсбуке ведомства.

"На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 13 атак российских захватчиков. Враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив 16 управляемых бомб, совершил 287 обстрелов, в том числе 24 – из реактивных систем залпового огня. Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов населенные пункты Степное и Новоконстантиновка (бывшее Первое Мая) в Сумской области. Воины 225-го отдельного штурмового полка активными действиями вытеснили вражеские подразделения за пределы государственной границы Украины", - говорится в сводке.

Отметим, что оба населенных пункта ранее не упоминались в сводках Генштаба как захваченные, как и не сообщалось о проникновении туда российских солдат. На карте ресурса Deep State также они никогда не указывалось ни в серой зоне, ни под контролем РФ.

Подобная ситуация на днях уже была с Бессаловкой в Сумской области. Генштаб тоже сообщал, что село освободили, но народный депутат Марьяна Безуглая обратила внимание на то, что Генштаб никогда не уведомлял об этом село как захваченном.

"Уже давно нет смысла читать отчеты Генштаба по поводу оперативной обстановки, ведь они стали пропагандой, а не информированием. Где-то с 2023 года, окончательно — со времен южного контрнаступления. Главнокомандующие меняются, ложь остается", - написала Безуглая 10 августа.

В конце июля Безуглая обвиняла главкома ВСУ Александра Сырского в отвлечении внимания общественности от провалов в Покровске.

Война в Украине идет 1266-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным украинского военного телеграм-канала Deep State, российские войска захватили два села Новохатское и Толстой на границе Днепропетровской области и продвинулись восточнее Доброполья в Донецкой области. В то же время ВСУ освободили населенный пункт Бессаловка в Сумской области.

