Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от российских военных населенный пункт Бессалевка в Сумской области.

Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба.

В операции были задействованы подразделения 33-го отдельного полка и 24-го отдельного штурмового батальона.

"В ходе боевых действий украинские воины ликвидировали 18 российских захватчиков", - говорится в сообщении.

Напомним, Бессаловка была захвачена россиянами в начале июля.

Война в Украине идет 1264-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне западные СМИ писали, что Путин согласился прекратить войну, если Украина уступит всю территорию Луганской и Донецкой областей. СБУ поразила терминал хранения "Шахедов" в Татарстане. Deep State сообщил, что россияне захватили два села на границе Днепропетровской области - Новохатское и Толстой.

