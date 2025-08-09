СБУ заявила о поражении терминала хранения "Шахедов" в Татарстане
Служба безопасности Украины поразила терминал хранения беспилотников типа "Шахед" в Кзил-Юрте, что в Татарстане.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы СБУ.
По предоставленной информации, сегодня утром дальнобойными дронами удалось поразить логистический центр, где Россия хранит ударные дроны.
В сети публикуются видео удара.
При этом расстояние от фронта до Кзил-Юрта, где находится логистический центр — около 1300 километров.
В то же время в России этот удар не комментировали. Об ущербе точной информации нет.
Напомним, недавно СБУ в результате специальной операции в оккупированном Крыму поразила беспилотниками пять российских истребителей на аэродроме Саки.
При этом специалисты ГУР Минобороны Украины получили секретные данные о новейшем подводном крейсере РФ - атомной субмарине стратегического назначения К-555 "князь пожарский" проекта 955А "борей-а".
