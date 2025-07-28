Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал "закон, усиливающий Службу безопасности Украины".

Об этом верховный главнокомандующий сообщил в своём вечернем обращении.

"Численность увеличивается, в частности, для подразделений Центра специальных операций "А" СБУ – это одни из самых результативных воинов", – сказал президент.

Напомним, Зеленский анонсировал принятие законопроект, восстанавливающий полномочия НАБУ.

Война в Украине продолжается 1251-й день. Последние новости с ключевыми событиями 27 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне Deep State сообщал, что войска РФ продвинулись под Волчанском и в районе Яблоновки под Константиновкой. Также РФ закрепилась в "серой зоне" к югу от села Орехово у границы Днепропетровской области. Западные СМИ пишут, что Москва, вероятно, готовит крупномасштабное наступление в Украине с участием солдат КНДР.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.