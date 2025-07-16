Верховная Рада проголосовала во втором чтении за увеличение численности сотрудников СБУ и их право на применение оружия и боевой техники при выполнении задач по обороне.

Об одобрении проекта №13 353 сообщили народные депутаты Ирина Геращенко и Алексей Гончаренко. Его поддержали 311 парламентариев.

Согласно принятому документу, в мирное время численность СБУ будет составлять от 27 до 37 тысяч сотрудников, а в особый период — от 31 до 41 тысячи человек. Вместо подразделения специальных операций по борьбе с терроризмом создадут Центр специальных операций "А" численностью до 10 тысяч человек, который будет осуществлять оперативно-боевую деятельность. А военнослужащим СБУ дается право применять оружие и боевую технику при выполнении задач обороны.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что его цель - усиление функциональных возможностей Службы безопасности для обеспечения ее готовности противодействовать актуальным и будущим угрозам государственной безопасности.

В конце марта Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности одобрил законопроект, который дает право Национальной гвардии использовать огнестрельное оружие, слезоточивый газ и беспилотные аппараты против митингующих.

Правда, через несколько дней этот проект об усилении репрессивных функций Нацгвардии сняли с повестки дня на согласительном совете парламента.