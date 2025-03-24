Рада сняла с повестки скандальный проект закона, позволяющий Нацгвардии применять оружие против митингующих
Скандальный законопроект №10311 об усилении репрессивных функций Национальной гвардии сняли с повестки дня на согласительном совете парламента Украины.
Об этом сообщила народный депутат от "Евросолидарности" Ирина Геращенко.
Нардеп опубликовала в своем телеграм-канале соответствующее фото.
Напомним, на днях комитет Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности одобрил законопроект №10311, который дает право Национальной гвардии использовать огнестрельное оружие, слезоточивый газ и беспилотные аппараты против митингующих.
После принятия законопроекта парламентом в первом чтении правоохранительный комитет добавил в редакцию ко второму чтению несколько поправок, которые расширяют полномочия Нацгвардии.
В прошлом году мы писали, что в законопроекте о расширении полномочий Нацгвардии предлагается разрешить военнослужащим использовать служебных собак для задержания административных нарушителей и разгона митингов.
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