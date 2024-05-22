Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, наделяющий военнослужащих Нацгвардии правом применять средства принудительной остановки автомобиля, водитель которого не выполнил законные требования военнослужащего или пытается избежать прохождения контроля на КПП.

Об этом свидетельствует карточка документа на сайте парламента.

Инициаторы законопроекта предлагают, чтобы военнослужащие Нацгвардии были уполномочены использовать следующие меры принуждения:

физическое воздействие;

специальные средства;

оружие, вооружение и боевую технику;

вооружение воздушных судов.

Физическое воздействие они могут применять для:

обеспечения личной безопасности и/или безопасности других лиц;

пресечения правонарушения;

задержания лица, совершившего правонарушение.

Согласно тексту проекта закона, нацгвардейцы смогут применять наручники, сетки для связывания, защитные барьеры, турникеты, резиновые и пластиковые дубинки, электрошоковые устройства контактного и контактно-дистанционного действия, средства принудительной остановки транспортного средства, гранаты и боеприпасы светозвукового действия, водометы, бронемашины без установленного на них штатного вооружения и другие специальные (специализированные) транспортные средства, беспилотные воздушные суда и средства радиоэлектронного противодействия.

Пименение мер принуждения запрещается по отношению к женщинам с явными признаками беременности, пожилым людям, лицам с выраженными признаками инвалидности и малолетним (кроме случаев совершения такими лицами группового и/или вооруженного нападения), а также в помещениях и на земельных участках, принадлежащих дипломатическим представительствам.

Также сегодня парламент принял в первом чтении законопроект, запрещающий эвакуацию авто во время военного положения.

Кроме того, принят за основу проект об усилении борьбы с мошенническими колл-центрами.