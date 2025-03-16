Сербская полиция применила против протестующих в Белграде нелетальное акустическое оружие - установки LRAD.

Об этом сообщают местные СМИ.

LRAD излучает узконаправленный звуковой сигнал высокой громкости до 160+ дБ, вызывающий боль в ушах, дезориентацию и дискомфорт.

Устройство дальнего акустического действия (LRAD), установленное на фургоне, излучает звук, интенсивность которого зависит от расстояния: чем ближе к источнику, тем болезненнее восприятие. Звук достигает порога боли в 120 децибел (взлет самолета), 107 децибел (первый ряд рок-концерта), 95 децибел (вагон метро) или 88 децибел (лай собак на расстоянии до 500 метров).

В отличие от обычных громкоговорителей, где один электромагнит рассеивает звуковые волны во все стороны, LRAD использует массив маленьких драйверов, создающих направленные звуковые волны для усиления сигнала. Конструкция и размер устройства позволяют фокусировать звук, обеспечивая точечное воздействие.

Система "активного отталкивания" испускает несмертельные миллиметровые волны электромагнитной энергии, которые вызывают ощущение жжения. Волна проникает в кожу на глубину 0,04 сантиметра, создавая чувство, будто человек находится в огне.

При этом, передающий прибор генерирует волны частотой 95 ГГц, а двухсекундный импульс нагревает кожу до 54°C.

Напомним, накануне в Сербии с новой силой начались масштабные антиправительственные протесты.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не собирается уходить в отставку, однако допустил возможность проведения выборов в ближайшие три-четыре месяца.