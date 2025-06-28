Служба безопасности Украины заявляет об уничтожении российского ЗГРК "Панцирь-С1" и трех вертолетов на крымском аэродроме "Кировское".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

По информации СБУ, огневое поражение было нанесено по местам дислокации авиационного компонента, средствам противовоздушной обороны, складам хранения боеприпасов, а также разведывательным и ударным БПЛА врага.

"Имеющиеся данные свидетельствуют об уничтожении многоцелевых и ударных вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в течение ночи на вражеском аэродроме происходила вторичная детонация.

Также о прилетах по аэродрому ночью писали украинские тг-каналы, однако в крымских пабликах сообщений об этом не было.

Между тем в пабликах расходятся видео с якобы ударом по крымскому аэродрому "Кировское" и поражением российских вертолетов.

Однако этот ролик старый и на самом деле снят в октябре 2023 года. На кадрах, как тогда писали СМИ - последствия удара ракет ATACMS по российским вертолетам в Бердянске.

Ранее СБУ информировала, что на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области были уничтожены два российских истребителя Су-34 и повреждены ещё два.

Напомним, после встречи с главой ГУР президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые удары по России.