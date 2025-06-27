На аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области были уничтожены два российских истребителей Су-34 и повреждено ещё два.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины на своей странице в Фейсбуке.

По информации ведомства, СБУ совместно с Силами спецопераций Вооружённых сил провела удар дальнобойными дронами по аэродрому противника.

"В результате атаки начался пожар технико-эксплуатационной части вражеского аэродрома, которая является критически важной инфраструктурой военного объекта", – говорится в сообщении.

Россияне об ударе по аэродрому "Мариновка" ничего не сообщали.

Напомним, после встречи с главой ГУР президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые удары по России.

Война в Украине продолжается 1220-й день. Последние новости с ключевыми событиями 27 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее "Страна" подводила итоги предыдущего дня. Главком Сырский заявил о стабилизации линии фронта в Сумской области. Россияне заявляют о захвате Новосергеевки к юго-западу от Покровска, ряд украинских военных это подтверждает. Прошёл новый обмен пленными – освобождены служащие ВСУ младше 25 лет, с ранениями или имеющие проблемы со здоровьем.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.