Журналист Денис Бигус подтвердил свое сотрудничество с СБУ, о чем вчера заявлял народный депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Об этом Бигус сказал в видеообращении.

Журналист утверждает, что "помогает" Департаменту военной контрразведки (ДВКР).

По его словам, опубликованный нардепом Гончаренко документ о его внештатном сотрудничестве с СБУ подлинный, но в нем маркером зачеркнуто слово "ДВКР".

"Сотрудничество с СБУ – повод для гордости, а не зрада", – добавил Бигус. Как он рассказал, с контрразведкой он начал сотрудничать еще в 2022 году, когда полгода провоевал на фронте.

При этом журналист Владимир Бойко пишет, что Бигус не воевал, а числился на фиктивной военной службе. Также Бойко подтверждает, что журналист был оформлен не как агент департамента М, который курирует блогеров и журналистов, а как внештатный сотрудник военной контрразведки СБУ.

"Добровольный помощник" СБУ Бигус не является журналистом, поскольку с конца февраля 2022 года фиктивно числится на военной службе и любит рассказывать, как он якобы штурмовал села в Херсонской области, освобождая их от оккупантов. Однако знающие люди утверждают, что Бигус даже не знает номера воинской части, где он фиктивно служит и куда его якобы устроил народный депутат Арахамия с целью избежать реальной мобилизации. Тем не менее статус военнослужащего, пусть и фиктивный, означает, что Бигус находится в поле внимания военной контрразведки", - написал Бойко.

Вчера мы приводили согласие Бигуса на сотрудничество с СБУ и расписку о получении удостоверения внештатного работника силового ведомства.

При этом в начале 2024 года получил большой резонанс скандал с организацией слежки за Бигусом со стороны сотрудников СБУ. Получается, СБУ следила за проектом своего же сотрудника.