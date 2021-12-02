Журналист Денис Бигус признал фейк в выпуске "Бигус.инфо" об обыске дома у народного депутата от "ОПЗЖ" Ильи Кивы, где якобы нашли золотые слитки.

Журналист записал видео-извинение.

Видео про Киву было удалено с YouTube-канала. Бигус объяснил удаление видео тем, что материал не соответствует действительности.

"Впервые за 8 лет существования проекта произошла лажа такого масштаба... Хочу извиниться перед нашей аудиторией и перед другими СМИ... Когда я косячу, я честно об этом говорю", - сказал Бигус.

Редакция получила фото от источника и опубликовала их, объяснил он.

"Моя лажа, мой факап", - объяснил Бигус.

При этом Денис Бигус извинился перед зрителями, но не перед самим Кивой, в отношении которого и был совершен вброс.

Напомним, Кива заявил "Стране", что будет подавать в суд на "Бигус.инфо" за распространение неправдивой информации. Перед этим на канале "Бигус инфо" появилось видео, где он рассказал о том, что во время обысков у Кивы обнаружили кучу золота и картины.

Также сообщалось, что в середине ноября в доме у матери ребенка Кивы прошли обыски.