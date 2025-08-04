Служба безопасности Украины в результате специальной операции в оккупированном Крыму поразила беспилотниками пять российских истребителей на аэродроме Саки.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заявлено, что один самолет Су-30СМ полностью уничтожен, а другие повреждены.

"Этой ночью беспилотники ЦСО "А" СБУ "посетили" военный аэродром "Саки" во временно оккупированном Крыму. Он является ключевой авиабазой России для операций в Черном море", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг понес значительный ущерб. Только один самолет Су-30СМ может стоить в среднем от 35 до 50 млн долл.

При этом в результате спецоперации на территории аэродрома также поражен состав авиационного вооружения.

Крымские паблики ночью сообщали об угрозе БпЛА для ряда населенных пунктов, в том числе и Сак.

Напомним, накануне специалисты ГУР Минобороны Украины получили секретные данные о новейшем подводном крейсере РФ - атомной субмарине стратегического назначения К-555 "князь пожарский" проекта 955А "борей-а".

Война в Украине идет 1258-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.