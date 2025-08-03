Специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины получили секретные данные о новейшем подводном крейсере РФ - атомной субмарине стратегического назначения К-555 "князь пожарский" проекта 955А "борей-а".

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Субмарина находилась в Гаджиево Мурманской области. В распоряжении военной разведки Украины оказались:

поименные списки личного состава экипажа подлодки, включая данные о должностях, квалификации и уровне физической подготовки;

боевые инструкции для экипажа;

боевая схема корабля, схемы систем обеспечения живучести и организационной структуры экипажа;

предписания экипажа в каютах и кубриках, инструкции по передаче раненых и грузов, порядок действий во время буксировки и другие должностные инструкции;

инженерная документация, в частности акт исследования деформированного радиобуя с указанием членов комиссии и предприятий, участвовавших в исследовании.

Также разведчики получили выписку из книги корабельных расписаний "пожарского".

"Этот объемный документ регулирует ежедневную боевую и повседневную работу судна", - говорится в сообщении.

Подлодки проекта 955А "борей-а" являются одним из ключевых элементов так называемой ядерной триады кремля. Субмарины располагают 16 пусковыми шахтами для межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "булава-30", каждая из которых может нести до 10 боевых блоков.

Отмечается, что подводная лодка стратегического назначения "князь пожарский" вошла в состав 31-й дивизии подводных лодок северного флота ВМФ РФ только 24 июля 2025 года, а принимал "пожарского" на боевое дежурство лично Путин.

"Полученная разведчиками информация позволяет выявить особенности и технические ограничения не только "князя пожарского", но и других субмарин проекта 955А, критически важных для поддержки имперского мифа государства-агрессора россии", - отметили в ГУР.

Напомним, в конце июня СБУ уничтожила российский ЗГРК "Панцирь-С1" и три вертолета на крымском аэродроме "Кировское". А на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области были уничтожены два российских истребителя Су-34 и повреждено ещё два.