В пятницу, 2 января, в Украине идёт 1409-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 2 января

08:50 Положение украинских войск на юге страны ухудшается, пишет CNN. Подразделения ВСУ испытывают растущее давление и вынуждены отступать на отдельных участках.

Такие выводы телеканал делает из ситуации под Гуляйполем. Украинский офицер сообщил изданию, что бои носят интенсивный характер, а противник действует малыми пехотными группами, пытаясь прорваться через наименее защищенные позиции.

Проблемы усугубляются нехваткой пехоты и сложностями с ротацией. Подразделения территориальной обороны, которые долгое время держали позиции, понесли тяжелые потери и не были своевременно выведены на восстановление.

08:07 Россия заявляет о росте числа погибших после вчерашнего удара по кафе в Хорлах Херсонской области. По данным Следственного комитета РФ, на месте прилёта нашли 27 тел, в том числе двух несовершеннолетних.

Вчера сообщалось о 24 погибших. Также заявляется, что на месте пожара нашли фрагменты беспилотников.

08:02 Российское Минобороны заявляет о перехвате и уничтожении средствами ПВО минувшей ночью 64 дронов над 12 областями, в том числе Самарской, Воронежской, Саратовской и Московской.

07:37 В Запорожье ночью было девять прилётов, сообщают областные власти.