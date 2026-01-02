Назначением Михаила Федорова министром обороны Украины Зеленский преследует две цели.

Во-первых, это пиар. Зеленский очень часто на фоне кризисов (а сейчас продолжается коррупционный скандал, расширяясь уже на фракцию СН) любит прибегать к методу "в любой проблемной ситуации переставляй кадры, давая людям надежду на перемены к лучшему".

Федоров - один из самых медийных чиновников, имеющий имидж "продвинутого технократа". А потому, по крайней мере на время, надежду части общества может дать. К слову, исходя из той же логики, Зеленский может поменять и главкома ВСУ Сырского на некого популярного медийно-раскрученного военного. Хотя это может создать угрозу политизации армии.

Во-вторых, назначение министром обороны это попытка политически потопить Федорова, который на Банковой уже давно не вызывает доверия из-за связей с грантовыми кругами, раскручивающими коррупционный скандал.

Министр обороны в условиях нарастающих военных проблем в Украине - это "расстрельная" должность. Рано или поздно на него повесят всех собак, какими бы пиар-способностями он не обладал. Шмыгаль избежал этой участи только потому, что не пробыл на должности министра и полугода.

Как ни парадоксально, но в нынешней ситуации должность главы Офиса президента, которую занял Буданов, куда более выгодна для укрепления политических позиций, чем министерство обороны. В силу выстроенной Зеленским системы управления, руководитель Офиса является главной фигурой по контролю за всей вертикалью власти и силовиками.

Во времена Ермака часто говорили, что именно он, а не Зеленский управляет государством, что было не совсем верно: Ермак не имел своих личных, отдельных от Зеленского, политических амбиций и действовал исключительно в его интересах.

Буданов же, как мы писали, свои политические амбиции имеет. И очень большие. И если он сумеет получить такое же влияние на процессы как и его предшественник, то у него будут все шансы стать "Ермаком на максималках".

Что касается кадровых перемен, то среди всех из них наиболее важным может стать увольнение Малюка с должности главы СБУ, слухи о котором прошли сегодня.

Малюк за время руководства СБУ превратился во влиятельную фигуру, которая "сама себе на уме" (что и выразилось в его отказе в ноябре атаковать антикоррупционные органы по приказу Ермака).

Но при этом Малюк находится в очень непростых отношениях с Будановым.



И потому, если подтвердятся слухи об увольнении главы СБУ и о его переводе на малозначимую должность вроде секретаря СНБО - это очень сильно поменяет весь расклад в силовом блоке.