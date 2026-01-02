В политкругах "уверенно и активно говорят" о скором увольнении главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Об этом сообщает народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, Малюку "предложат какую-то вакантную должность", которая будет понижением для него.

При этом фамилия потенциального сменщика не называется.

"Мне именно Поклада (зампредседателя СБУ, – ред.) как 100%-й вариант на замену пока не подтвердили", – добавил Железняк.

Также он отмечает, что завтра могут поменять десяток глав ОВА.

В частности, он допускает увольнение главы Одесской ОВА Олега Кипера, который считался человеком экс-главы Офиса Президента Андрея Ермака.

К слову, к новому главе ОП Кириллу Буданову близок отстраненный с должности мэра Одессы Геннадий Труханов (по распространенной версии Труханова за связи с Будановым и лишили гражданства).

В то же время если подтвердится информация об увольнении главы СБУ Малюка, то под вопросом будет и дальнейшее пребывание на посту главы городской военной администрации его человека Сергея Лысака, который и сменил в октябре Труханова.

Напомним, что сегодня произошел ряд новых назначений от президента Владимира Зеленского. Он подписал указ о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента. В разведке его заменил Олег Иващенко.

Также президент после совещания с министром внутренних дел Игорем Клименко анонсировал замену главы Государственной пограничной службы.

К тому же Зеленский сообщил, что Михаил Федоров станет новым министром обороны Украины. Что касается нынешнего министра обороны Дениса Шмыгаля, то, по словам Зеленского, он "останется в команде". Президент предложил ему другое направление в государственной работе.