Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым руководителем Главного управления разведки Министерства обороны станет глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

Об этом глава государства сообщил в своём Telegram-канале.

"С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины", - написал президент.

Кроме того, он сообщил, что провел совещание с Иващенко, как с руководителем Службы внешней разведки, по общей ситуации вокруг Украины и актуальным угрозам.

Также он анонсировал замену главы Государственной пограничной службы.

Об этом президент написал после совещания с министром внутренних дел Игорем Клименко.

"Есть задачи по изменению подходов в работе ГПСУ. Говорили об этом и с Сергеем. В ближайшее время министр Клименко представит кандидатуры на замену главы ГПСУ, а Сергей Дейнеко продолжит работу в системе Министерства внутренних дел Украины", - пишет президент.

Напомним, Госпогранслужба постоянно попадает в скандалы в связи с коррупцией. Особенно в части нелегальной переправки уклонистов за границу.

Ранее мы сообщали, что Офис президента возглавит Кирилл Буданов.