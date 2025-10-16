Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) военным омбудсменом. Она стала первым в истории Украины таким чиновником.

Об этом сообщает Офис президента. Соответствующий указ №792/2025 опубликован на сайте Офиса.

Одновременно другим указом президент освободил Решетилову от должности своего уполномоченного по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.

По словам Зеленского, Решетилова будет заниматься защитой прав военных.

Попутно продолжается работа по созданию Офиса военного омбудсмена. Указ о его основании Зеленский подписал еще 19 сентября. Офис военного омбудсмена призван обеспечивать гражданский контроль за соблюдением прав всех Сил обороны: действующих военнослужащих, участников добровольческих формирований территориальных общин, резервистов на учениях, участников движения сопротивления на оккупированных территориях и правоохранителей, участвующих в боевых действиях.

Военный омбудсмен будет решать проблемные вопросы, связанные с прохождением службы, рассматривать жалобы, а также сможет назначать проверки и разрабатывать решения.

"Основной приоритет сейчас – это запуск Офиса военного омбудсмена. В это время также важно не потерять динамику в обработке и реагировании на обращения и жалобы военнослужащих. Как в статусе уполномоченной президента, так и в статусе военного омбудсмена я буду работать над обеспечением чувства защищённости для военных и над восстановлением справедливости для них", – заявила Решетилова.

Напомним, Решетилову на должность уполномоченной по вопросам защиты прав военнослужащих назначили зимой. Ее кандидатура вызвала недовольство военных.

В августе она заявляла, что оповещением и задержанием военнообязанных должна заниматься полиция, а работников ТЦК надо убрать с улиц.