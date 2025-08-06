Уполномоченная президента Украины по защите прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова считает, что оповещением и задержанием военнообязанных должна заниматься полиция, а работников ТЦК и СП следует убрать с улиц.

Об этом она заявила в интервью "Громадскому радио".

"Прежде всего — и это было моим требованием с момента моего вступления в должность — нам нужно убрать военнослужащих ТЦК и СП с улиц. Они не должны общаться с военнообязанными. Потому что они не обучены этому. В свое время мы обучали Национальную полицию, когда преобразовывали ее из милиции, как общаться с людьми. Точно так же нужно было бы, если бы у нас было время, обучить военнослужащих ТЦК и СП. Но у нас этого времени нет. Нет времени отбирать их или оценивать их психологическое состояние, поскольку очень многие из них возвращаются с "нуля" с ранениями, и ясно, что они не могут себя контролировать, когда чувствуют агрессию в свою сторону. Поэтому очень важно забрать сотрудников ТЦК и СП с улиц", — сказала Решетилова.

Она добавила, что сейчас в Украине не определено, как фиксировать задержание и доставку человека в ТЦК.

"Отбирают телефоны, и они не могут сообщить родным, где находятся. Это проблема. И мы говорили о праве на звонок в обязательном порядке. Полиция должна составлять протоколы о задержании или доставке в ТЦК. Сообщала об этом бесплатную правовую помощь и родственников. Поскольку доставка — это тоже в определенной степени ограничение свободы. Человек же не добровольно туда едет", — считает Решетилова.

Она призвала военкомов быть "более гуманными" и предложила нанимать на работу в ТЦК гражданских — юристов и волонтеров.

Вчера уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что сотрудники ТЦК не имеют права применять силу.

Между тем министр обороны Денис Шмыгаль уверен, что принудительная мобилизация происходит в 5-10% случаев, в основном же люди получают повестку и добровольно идут в армию.