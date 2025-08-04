Газета The Financial Times опубликовала материал о том, как граждане Украины сопротивляются мобилизации.

"Владимир Зеленский отверг призывы Запада снизить призывной возраст до 25 лет, заявив, что не готов жертвовать следующим поколением украинцев. В результате армия располагает всё более сокращающимся резервом призывников. В социальных сетях распространяются видео, на которых украинских мужчин хватают на улицах и жестоко заталкивают в фургоны, а разъярённые местные жители нападают на представителей военкоматов", – пишет издание.

FT рассказывает о молодом мужчине, который погиб, спасаясь от военкомов и спрыгнув с моста, о бунте в Виннице, где 80 человек собрались у стадиона, пытаясь выручить пойманных сотрудниками ТЦК и СП мужчин, и других подобных случаях.

Издание отмечает, что главком ВСУ Александр Сырский "пообещал обеспечить большую прозрачность и наказать офицеров, причастных к случаям незаконного призыва".

"Вербовочные центры также получили 50-страничное руководство, содержащее правила вежливого общения и методы деэскалации конфликтов при взаимодействии с гражданами. Однако с тех пор появилось ещё больше подобных видео, в том числе кадры из Одессы, где мужчину заталкивают в фургон без опознавательных знаков", – добавляет FT.

Издание отмечает, что сопротивление ТЦК в украинском обществе растет.

"Согласно данным Офиса генерального прокурора, за первые шесть месяцев текущего года в Украине было возбуждено более 500 дел по фактам препятствования деятельности армии – против примерно 200 за тот же период в прошлом году", – говорится в статье.

Между тем министр обороны Денис Шмыгаль уверен, что принудительная мобилизация происходит в 5-10% случаев, в основном же люди получают повестку и добровольно идут в армию.

А до этого глава Сухопутных войск заявил, что мобилизация должна быть "сознательным выбором граждан".