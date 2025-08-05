Столкновения между военкомами и гражданским населением при попытках принудительной мобилизации перерастают в бунты. Пока что наблюдаются отдельные случаи, однако динамика нарастающая и отмечается по всей стране.

Согласно расхожему в политических кругах мнению, одна из предпосылок - недавние протесты за возвращение полномочий Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Они показали возможность массового выражения недовольства властью, даже несмотря на формальный запрет на мирные акции во время военного положения.

А для многих украинцев "бусификация" (насильственный привод военнообязанных в ТЦК) куда большая проблема, чем сокращение полномочий антикоррупционных органов. Так что, события вполне могут пойти таким образом, что люди, взяв за пример пикеты и митинги в защиту НАБУ и САП, начнут более активно протестовать из-за жестких методов мобилизации, да и по другим поводам.

И власть окажется перед развилкой. Она должна будет или позволять и эти протесты - а это значит, что рано или поздно придется смягчать подходы к призыву, проводить демобилизацию давно воюющих. Другой путь - подавление выступлений против "бусификации". Судя по всему, власть склоняется к этому варианту. Тем более, что сейчас на разных уровнях обсуждается не смягчения мобилизации, а ее ужесточение, если война затянется. В том числе регулярно звучат призывы снизить возраст призыва до 18 лет (на этом настаивал и Запад).

Недавний резонансный случай протеста против мобилизации в Виннице, где при попытке освободить "бусифицированных" полиция применила силу к протестующим, в этом плане показателен.

Есть еще один нюанс: против антимобилизационного сопротивления выступили представители грантовой прослойки, которые ранее призывали выходить на улицы в поддержку антикоррупционных органов. Как в известном меме: "Вы не понимаете: это другое", они настаивают, что уравнивать акции за НАБУ и САП и против мобилизации нельзя.

Эксперты отмечают, что в обществе усиливается нетерпимость к военкомам и помогающей им сотрудникам ситовых структур. А это может привести к еще большему количеству столкновений гражданских с работниками ТЦК. Особенно если подтвердятся слухи о грядущем снижении возраста мобилизации до 18 лет.

Как может дальше развиваться ситуация, разбиралась "Страна".

Призрак Врадиевки

Конфликты при насильственной мобилизации становятся все серьезней и, похоже, переходят в бунты. Вечером 1 августа в Виннице около расположенного возле стадиона "Локомотив" бывшего детсада, чье помещение было приспособлено под нужды местного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, собрались сотни людей.

Как утверждает издание "Мы - винничане", военкомы в течение дня задерживали мужчин в разных частях города и свозили на стадион, где в итоге собралось около сотни задержанных. Связаться с мужчинами было невозможно: телефоны были отключены или изъяты. Но, видимо, их место пребывания стало известно. В какой-то момент из района стадиона начались интернет-трансляции, в которых звучали призывы протестовать против методов ТЦК. К стад они начали стекаться люди (мужчины и женщины) и попытались прорваться в здание с задержанными. Как заявили позже в ТЦК, это были около 30-40 человек, которые все же "проникли на территорию и попытались помешать мероприятиям мобилизации: то есть не выпускали военнообязанных, которые были включены в команду на отправку в учебный центр".

При этом в ТЦК подтвердили, что у мужчин на стадионе отобрали телефоны "с целью безопасности".

"Телефоны забираются для того, чтобы обеспечить жизнь и здоровье наших военнообязанных, граждан, которые там (в ТЦК - Ред.) вообще находятся и готовятся на уже непосредственную отправку", - заявил замначальника Винницкого областного ТЦК по психологической поддержке персонала Николай Лантух.

При этом он настаивает, что столкновений между гражданскими и военнослужащими ТЦК не было. Вместе с тем, очевидцы и СМИ утверждают, что силу к протестующим (в том числе и к женщинам) применила полиция, использовав газовые баллончики и задержав нескольких участников акции. По версии полиции Винницкой области, ядром протеста была группа людей, среди которых были представители некой общественной организации. Она-то и "устроила конфликт с военнослужащими".

"В учреждение (то есть временное помещение ТЦК - Ред.) вошли около 80 граждан, часть из которых выломали ворота объекта и намеревались прорваться всередину. К людям применили полицейские мероприятия, чтобы вытеснить их за территорию объекта", - говорится в Telegram-канале полиции.

Как утверждает местный журналист Вадим Павлов, общественная организация, о которой упомянула полиция, это "Доста" (к ней мы еще вернемся), но на месте были и родные мобилизованных, у которых "своя правда".

В понедельник, 4 августа, стало известно, что пятерым задержанным во время "стадионных" протестов суд присудил по 60 дней домашнего ареста.

Вокруг этой акции вспыхнули горячие споры в соцсетях. Так, винницкий волонтер Денис Романовский нахвались протестовавших "дристунами с самками".

"Однако эти истерические "акции" базируются только на одном - горстка "дристунов" с самками боится защищать собственный дом и ищет, кого послать вместо себя", - написал волонтер.

Он также записал видеореплику об инциденте местному отделению телеканалу "Общественный". Под постом на странице телеканала в Facebook с этим роликом среди комментариев очень много критических.

"Знаешь, почему ты так сладко стелешь? А потому что ты точно не будешь "суточной поставкой" - знаешь, что это за термин? А теперь о так называемой "мобилизации". На "Локомотиве" незаконно держат 95% больных работяг с кучей болячек, которых уже повозили по всем воинским частям Украины, и которые каким-то чудом из ограниченно годных стали полностью пригодными. Ты вспоминаешь о законе и Конституции, которые "на паузе" для рабочих и крестьян, в то время как жирные провластные ублюдки прекрасно себя чувствуют, как и их ублюдочные отпрыски. Ты что, думаешь, что на четвертом году полномасштабной войны люди не видят социальной несправедливости?" - написал некто под ником "РусланРуслан".

Некоторые в сосцсетях объявили "зачинщиками" протеста ОО "Доста" (зарегистрирована в Закарпатье, в ее Telegram-канале говорится, что цель организации - "содействие защите гражданских прав украинцев и защита граждан от произвола власти"). Ее связывают с движениями "антивакцинаторов" во времена пандемии ковида. Их также часто обвиняют в работе на РФ.

В то же время даже те, кто склонны видеть в событиях в Виннице бунт, организованный "пророссийскими провокаторами", признают, что на "руку Москвы" все конфликтные случаи между населением и военкомами списать нельзя.

Тем более, что их число растет по всей стране.

Например, большой резонанс на днях вызвал случай в Николаевской области. В одном из сел местные жители с битами и металлическими трубами напали на автомобиль ТЦК, повредили его, а также избили военнослужащего. Тот в ответ открыл огонь из травмата. Николаевский областной ТЦК сообщает о пострадавших как среди своих работников, так и гражданских лиц.

Политтехнолог Дмитрий Касьянов видит в участившемся сопротивлении "бусификации" "проявление глубокого общественного надлома".

"Люди выходят на улицы, противостоят полиции, бьют представителей ТЦК, стреляют в ветеранов… Звучит как абсурд - но это реальность. Реальность, в которой одни защищают своих детей на фронте, а другие - своих детей от ТЦК. И это - две формы боли, которые не находят в государстве никакого отклика. Это не бунт против армии. Это протест против бессмысленной, несправедливой системы мобилизации, в которой поощряются не те, кто способен воевать, а те, кто умеет договориться", - написал Касьянов на своей странице в Facebook.

При этом власть, по его словам, не готова пересматривать подходы к мобилизации, добиваться равенства призыва. Напротив, "при поддержке части интеллектуальной среды" она намерена "заткнуть" тех, кто протестует, разогнать, заставить замолчать".

"Такая логика - не просто контрпродуктивна. Она опасна. Потому что насилие, направленное внутрь общества, никогда не бывает односторонним. Эта дубинка обязательно ударит в обратную сторону - туда, где нет слов, нет юридической грамотности, нет умения писать лозунги на картоне", - настаивает Касьянов.

Протест не той системы

Экспертов считают, что число бунтов будет расти.

"Пока все идет по крайне плохому сценарию: власть будет закручивать гайки, а всплески недовольства - купировать, повторяя за Шмыгалем, что "бусификация" происходит только в 5-10% случаев. Но сопротивления будет все больше, полагаю. И это может рано или поздно привести к новой Врадиевке, протесты в которой, напомню, стали одним из поворотных моментов в отношениях президента Януковича с обществом", - прогнозирует политолог Андрей Золотарев в беседе со "Страной".

Определенным катализатором антимобилизационных протестов могли стать акции в поддержку НАБУ и САП. После принятия властью закона об урезании полномочий антикоррупционной вертикали по всей стране прошли митинги против этого решения, к организации которых приложили руку грантовые структуры, ориентированные на Демпартию США, и партия экс-президента Петра Порошенко. Закон о военном положении, запрещающий даже мирные собрания в этот период, препятствием не стал. Власть особо не препятствовала протестующим и с законом быстро "отмотала назад".

Но тогда эксперты сказали: акции за НАБУ и САП показали обществу, что негласной договоренности о запрете на протесты во время "большой" войны больше нет. А значит, протестовать люди могут и по другим поводам, причем более важным для них, чем работа антикоррупционных органов. И первое, что приходило на ум - "бусификация". Рада переписала закон о полномочиях 31 июля, а уже на следующую день, как мы написали, произошли винницкие события.

"Протесты в поддержку НАБУ и САП продемонстрировали слабость власти. Многие решили, что можно уже ее не бояться. И теперь группы недовольных будут организовывать разные новые акции. Реакция на них будет от требований не раскачивать лодку до насилия к протестующим. Но это вызовет еще больше раздражения, возмущения, сопротивления: мол, почему "соросятам" можно, а когда речь зашла о произволе ТЦК, то применяют силу. Доверие к власти будет только снижаться", - комментирует политолог Кость Бондаренко "Стране".

Политолог Золотарев не сомневается, что в случае противодействия ТЦКшникам сила будет применяться постоянно.

"Сравнивать с "картонными протестами" не стоит, потому что у тех была мощная поддержка западных СМИ и структур. В Виннице полиция не церемонилась и в других местах тоже не будет. Возмущения от "борцов" за будущее с НАБУ и САП не дождемся. Ставить на одну доску любое другое народное возмущение со "своими" акциями они не позволят", - полагает эксперт.

Если Шабунин против

В грантовой тусовке действительно в последнее время зазвучало решительное возражение против сравнений протестов против "бусификации" с акциями в поддержку антикоррупционных органов. Фактически "грантовики" стали на сторону власти в этом вопросе.

"Нападения на ТЦК не имеют ничего общего с защитой общественных интересов. Напротив – такие действия ставят под угрозу само существование украинского общества. С коррумпированной и некомпетентной властью украинцы всегда разберутся. Но для этого должна существовать Украина", - написал в своем Telegram-канале один из самых известных грантовых активистов Виталий Шабунин.

Определенная часть общества разделяет это мнение и порицает протесты против ТЦК.

Но нельзя не замечать, что мобилизация вызывает и противоположные чувства - особенно в семьях, где у мужчин нет "брони". Наверное, четких цифр не будет даже у социологов, но очевидно, что отказников действительно много, о чем, кстати, косвенно говорит и хронический недобор по призыву. Есть страх погибнуть или выпасть из жизни на месяцы, а то и годы, семейные причины, политические и религиозные воззрения.

"Я бы назвал еще один фактор: падение веры общества в победу. Начиная с ноября 2022 года, Украина не отвоевывает оккупированные территории. Напротив, продолжается ползучее российское наступление. И получается, что людей мобилизуют не столько отбивать захваченное, сколько держать линию фронта, что в условиях бесконечной войны часто оборачивается смертью. Многие боятся этой участи для себя или своих родных и поэтому прячутся от мобилизации и сопротивляются военкомам при негаданной встрече. Кто-то согласен подписать мир даже на условиях потери территорий, чтобы спастись от войны. И таких людей будет больше", - прогнозирует политолог Кость Бондаренко "Стране".

Так или иначе, для власти и сторонников "войны до победного конца" рост подобных настроений это очень серьезный вызов. Особенно на фоне слухов о планах, если война затянется, снизить возраст мобилизации до 18 лет (власти такие намерения отрицают, но разговоры об этом все равно не утихают). В условиях нарастания напряжения в обществе по поводу мобилизации, решение о снижении возраста или иное резко ужесточение мобилизационных мероприятий может вылиться в еще большее протесты и создаст угрозу масштабной внутренней дестабилизации.