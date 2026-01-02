Президент Владимир Зеленский заявил, что Офис президента возглавит глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

"Встретился с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис президента Украины. Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и Офис президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства. Кирилл имеет специальный опыт по этим направлениям и достаточную силу для достижения результатов. Также поручил новому руководителю Офиса президента во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги", - сказано в публикации.

После публикации заявления Зеленского его советник Дмитрий Литвин сообщил, что Буданов еще не стал руководителем Офиса и сейчас проходят формальные процедуры по назначению. На сайте президента также пока нет соответствующего распоряжения.

Напомним, 28 ноября Андрей Ермак был уволен с должности главы Офиса президента после обысков НАБУ.

В конце декабря СМИ писали, что Зеленский назначит вместо Ермака уполномоченного по санкционной политике Владислава Власюка.