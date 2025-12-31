Президент Украины Владимир Зеленский размышляет над тем, чтобы делегировать Совету национальной безопасности и обороны некоторые полномочия Офиса президента.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Таким образом президент может не возрождать Офис президента в том формате, который был при Андрее Ермаке, который в конце ноября был отправлен в отставку.

По задумке команды Зеленского, СНБО передадут часть аналитической работы, а за Банковой останется только обеспечение работы президента.

Напомним, вчера Зеленский заявил, что определился с кандидатурой главы Офиса президента, но подробности пообещал рассказать позже. По данным СМИ, должность займёт уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк.

Ранее президент заявлял, что на эту должность рассматриваются министр обороны Денис Шмыгаль, глава ГУР Кирилл Буданов, первый заместитель главы МИД Сергей Кислица, заместитель главы Офиса президента Павел Палиса и первый вице-премьер, глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

Почему Зеленский медлит с назначением руководителя Офиса президента, мы разбирались в отдельном материале.