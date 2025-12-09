Владимир Зеленский прокомментировал возможное назначение нового руководителя Офиса президента. Он заявил, что "может привыкнуть" справляться с управлением государством без преемника Андрея Ермака.

Звуковое сообщение на эту тему президент записал вчера в самолете по дороге из Лондона в Брюссель.

В своем заявлении Зеленский перечислил всех кандидатов на вакантную должность (министр обороны Денис Шмыгаль, глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, первый заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Кислица, заместитель главы Офиса президента Павел Палиса и первый вице-премьер и глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров), но отметил, что с назначением каждого есть проблемы. Например, Шмыгаля и Федорова должна снять с постов Верховная Рада, но существуют опасения, что последствия этого будут "как в игре "Дженга", когда одну деталь вытащил - и все рассыпалось".

"Офис президента важен, но есть и другие институции. Минобороны сейчас приоритет, не уверен, что Рада сможет найти кандидатуры. Они до сих пор не могут найти Минюст и Минэнерго (то есть глав этих ведомств - Ред.)", - сказал президент.

Буданов, Кислица и Палиса, по его словам, являются специалистами в своих направлениях. Кислица - профессионал в дипломатии и может не захотеть "тратить свое время на внутренние вопросы", Палиса разбирается в военном деле, а Буданов - в разведке.

"В любом случае нужно делать выбор, а то если будет долгое время, я привыкну, что могу и сам справиться без главы Офиса и могу жить без, поэтому нужно определиться", - сказал Зеленский.

Напомним, на днях Зеленский обещал, что решение о назначении нового главы Офиса президента будет принято в ближайшее время.

Как писали СМИ, Ермак до последнего не верил в свое увольнение и устроил из-за него истерику Зеленскому.