Во Франции планируют отказаться от "супружеского долга" в браке.

Об этом сообщает агентство AFP.



Законопроект, который, вероятно, получит поддержку Национального собрания - нижней палаты французского парламента – утвердит, что "сожительство не налагает на супругов никаких обязательств в отношении сексуальных отношений".

Сейчас в стране не существует прямого упоминания "супружеского долга" в законодательстве, но есть норма, предписывающая супругам "совместно вести семейную жизнь", которую отдельные судьи трактуют и как обязанность делить постель.



В 2019 году апелляционный суд Версаля встал на сторону мужа, требовавшего развода по вине жены, отказывавшей ему в сексе. Кассационный суд подтвердил это решение.

Лишь в январе 2025-го Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу француженки, попутно подчеркнув устаревшие взгляды на семейные отношения во французском законодательстве.



Ожидается, что после того, как законопроект найдет поддержку в Национальном собрании, он поступит в Сенат и может быть принят уже до лета.

В ноябре мы также писали, что Европейский суд в Люксембурге вынес вердикт, по которому все государства Европейского союза обязаны признавать однополые браки, даже если они были заключены в другой стране ЕС.

