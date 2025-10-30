Уровень одобрения деятельности президента Эмманюэля Макрона во Франции достиг рекордно низкого уровня – 11%.

Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на данные опроса исследовательской компании Verian.

Только за последний месяц показатель одобрения деятельности французского президента упал на 5%.

Газета отмечает, что предыдущим рекордсменом был непосредственный предшественник Макрона Франсуа Олланд, который в конце 2016 года, незадолго до объявления о том, что он не будет баллотироваться на второй президентский срок, получил рейтинг одобрения 11%.

Согласно оценке Verian, Макрон и Олланд теперь делят между собой звание наименее популярного президента Франции с 1981 года, когда эта социологическая компания и ее предшественники начали проводить ежемесячный опрос для Le Figaro.

Напомним, что во Франции длится затяжной политический кризис с постоянной сменой правительств на фоне массовых протестов людей, недовольных экономической и социальной политикой властей. Однако Макрон заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на угрозу распада четвёртого по счёту правительства меньшинства за последние 16 месяцев.

В своём первом ответе на требования уйти в отставку – как от оппонентов, так и от некоторых представителей собственного центристского блока – Макрон возложил ответственность за политический кризис на "сварливые партии" и амбиции других политиков, стремящихся к президентству.

Между тем недавно парламент Франции отклонил резолюцию о недоверии правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню.

Лекорню избежал второй отставки за чуть больше месяца. Он удержался в кресле, потому что пообещал отложить непопулярную пенсионную реформу, за счет которой правительство планировало сократить расходы бюджета.

Макрон угрожал в случае повторной отставки Лекорню распустить парламент.