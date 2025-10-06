Назначенный главой минобороны Франции Бруно Ле Мэр отказался от своей должности после того, как его назначение раскритиковала оппозиция и премьер Себастьен Лекорню подал в отставку.

Об этом сообщает французская леволиберальная газета Le Monde.

Издание также пишет, что президент Эммануэль Макрон поручил Лекорню провести переговоры о новом правительстве до среды.

Ранее парламент Франции выразил недоверие премьеру Байру после призывов к жёсткой экономии.

Как писали тогда в New York Times, это вынудит Макрона снова назначить парламентские выборы, на которых, согласно нескольким опросам, "Национальное объединение" уверенно одержит победу.

Напомним, впервые в трёх крупнейших странах Европы ультраправые партии лидируют в опросах.

Во Франции это "Национальное объединение". Рейтинг его главы Жордана Барделла вырос до 36%.

"Это одна и та же история, от маленьких городов Англии, до французской сельской местности и немецких городков, где множество людей ощущают, будто традиционные элиты смотрят на них свысока и игнорируют их запросы", – комментирует тенденцию бывший евродипломат Жером Галлон.