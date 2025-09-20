Популярность канцлера ФРГ Фридриха Мерца среди населения Германии продолжает падать.

Об этом пишет немецкий таблоид Bild, публикуя результаты проведённого соцопроса.

Так, лишь 26% опрошенных заявили что довольны действиями главы правительства. 62% респондентов негативно оценили работу канцлера.

Примерно такое же количество граждан – 63% недовольны работой действующего правительства в целом. Поддерживают его лишь 23%.

С момента прихода к власти в ФРГ нового кабинета министров такие результаты представляют абсолютный минимум народной поддержки.

Кроме того, Bild приводит данные опроса компании INSA, согласно которому оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" вышла на первое место в рейтингах:

АдГ набирает 26%;

у партии Мерца ХДС/ХСС на 25%;

СДПГ – 15%;

у "зелёных" с левыми – по 11%.

Таким образом действующая правящая коалиция, состоящая из депутатов Христианско-демократического союза Германии, Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) получила бы лишь 40% и, в случае выборов, не смогла бы сформировать большинство.

"При этом АдГ и блок ХДС/ХСС вместе получили бы 51% и могли бы создать правительство. При этом "Альтернатива для Германии" выступала бы старшим партнёром", – отмечает Bild.

